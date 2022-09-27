Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия

Жители Ленинского района Челябинска выступили с проектом благоустройства нескольких дворов на улице Вагнера. В начале 20 века квартал соседствовал с яблоневым садом, который был высажен по инициативе Юлиана Коссовских. Жители улиц Вагнера и Дзержинского до сих пор называют свои дворы «коссовскими» и надеются вернуть кварталу былую красоту и славу. Реализовать масштабный проект горожане планируют с помощью программы инициативного бюджетирования. Стоимость благоустройства – минимум девять миллионов рублей.

«В 74-ом доме по улице Вагнера была поликлиника имени Косовских садов. Она официально так и называлась. А почему? Потому что на всей этой территории в 1900-х годах были громадные сады, высаженные общественником, инженером, железнодорожником Коссовских. И они просто гремели на весь Челябинск. А потом всё застроили, сады исчезли, и люди просто поражаются, как можно было такое пространство превратить вот в это. Мы на семейных каких-то собраниях всё время общаемся за чашечкой чая, говорим о том, как было хорошо. А почему-то мы не говорим о том, как хорошо сейчас», - с сожалением рассказывает представитель инициативной группы жителей Кристина Дуденко.

Квартал в районе улиц Отечественная, Дзержинского, Барбюса и Агалакова действительно не производит впечатления комфортного и ухоженного: разбитые дороги, заросшие детские площадки, полуразвалившиеся качели и залежи мусора, выдающие активность представителей маргинальных слоёв.

«Мы с ребёнком, которому два года, здесь не гуляем, ходим в соседние кварталы. Грубо говоря, я здесь живу, но провести время здесь не могу. Как видите, даже сейчас на площадке никого нет. Здесь сидят у нас люди без определённого места жительства, готовят пищу, кидают бытовой мусор. Сейчас это всё прикрыто травой, а когда придёт зима, всё это окажется на поверхности», - делится переживаниями Кристина Дуденко.

В планах горожан - заасфальтировать дороги, обустроить детскую игровую зону, отремонтировать баскетбольную площадку и разбить внутри квартала сад. Чтобы узнать, какие деревья лучше приживутся, сделали запрос в Минэкологии Челябинской области. Жители идеей «горят» и готовы сами взять в руки лопаты.

«Я лично разгружу землю, если её привезут для наших деревьев», - говорит житель близлежащего дома Алексей.

На пути к цветущему будущему лежит старая теплотрасса, которая проходит через все дворы и порой «отрезает» жилые дома от придомовой территории. Жители надеются, что благодаря программе теплотрассу удастся заменить и убрать под землю.

По словам инициатора проекта Кристины Дуденко, поначалу заинтересовать людей было сложно: из-за того, что прежние управляющие компании часто не выполняли своих обязательств, челябинцы перестали верить в возможность каких-то положительных изменений. Сейчас дома стала обслуживать новая УК, руководство которой настроено на то, чтобы переломить недоверие граждан и сделать дворовое пространство «живым» и уютным. Заявку на участие в программе решили подать именно от УК.

Активисты отмечают, что программа инициативного бюджетирования имеет преимущества по сравнению с другими программами благоустройства. Она предполагает либо трудовое участие жителей в проекте, либо оплату выборочного процента по смете. В то время как по программе «Формирование современной городской среды» сумма обязательного платежа, который взимается с жильцов, выросла в этом году до 25%.

27 сентября завершается первый этап подготовки заявок на участие в программе инициативного бюджетирования. До этого числа необходимо было подать в мэрию заявление на определение территории, которую предлагается привести в порядок. Дальше предстоит собрать пакет документов и отправить на рассмотрение конкурсной комиссии. Помимо чиновников, оценивать проекты благоустройства будут и сами горожане в ходе онлайн-голосования. Лидеры народного голосования получат финансовую поддержку. Подробности об участии в программе можно узнать в районных администрациях.