Челябинцы не разбираются в лекарствах,но заниматься самолечением

60% елябинцев не знают, что такое дженерики (лекарства-копии, которые совпадают с оригинальными препаратами по количеству действующего вещества и терапевтическому воздействию на организм) и полагают, что между дженериками и оригинальными препаратами есть существенная разница в эффективности.

Такие результаты показал масштабный опрос, проведенный по заказу международной фармацевтической компании STADA. Лучше всего информированы о дженериках люди в возрасте 35-44 лет – таких среди всех опрошенных 36%. Они не только знают, что это такое, но и понимают, что принципиальных отличий между дженериками и оригинальными препаратами нет.

В ходе опроса компании STADA 47% челябинцев признались, что знают о качестве лекарств недостаточно. Еще 36% респондентов отметили, что хотели бы лучше разбираться в этой теме. Несмотря на невысокую фармграмотность, 84% опрошенных жителей Челябинска периодически назначают себе лекарства самостоятельно. И только каждый шестой никогда этого не делал.

«В России большинство затрат на лекарственные препараты оплачиваются из кармана пациента. Так устроен рынок. Поэтому российский пациент, не в пример западному, вынужден разбираться в нюансах, быть более грамотным. Только, к сожалению, часто эта «грамотность» получена на основании изучения непроверенных интернет-источников», - комментирует заместитель генерального директора STADA в России Иван Глушков.

Также 74% опрошенных считают, что в Челябинске возможно купить лекарства без рецепта. Респонденты, практикующие самолечение, хотя бы раз в жизни покупали рецептурный препарат без назначения врача. Негативно к такой возможности относятся лишь 34% опрошенных челябинцев.