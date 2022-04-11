Челябинцы – о ценах и качестве товара в магазинах: Быдлом себя ощущать не хотим

Жители Челябинской области жалуются губернатору на расфасованные продукты питания, которые продают в местных магазинах под видом качественного товара.

«Кто проверяет фасованную продукцию для потребителя? Купила сахар в сети Магнит с. Миасское.Дома обнаружила в запаянном пакете с сахаром натуральные палки и пластиковые отходы от мешков. Народ, что быдло потреблять такую продукцию?», - спрашивает Наталья Гребенщикова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Пользователи в социальных сетях посоветовали Наталье писать жалобу в Роспотребнадзор. Правда, необходимо к обращению прикрепить еще и чеки из магазина. Правда, мало кто их покупателей приносит чеки с собой домой, а, значит, и отослать будет нечего.

При этом никто из официальных лиц не ответил ей на вопрос: кто же должен проверять фасованный товар, и кто должен отвечать за его качество?

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«Кто возместит мне моральный ущерб? Быдлом себя ощущать не хочу», - остался без ответа вопрос жительницы.

При этом цены на сахар, несмотря на все заверения властей о контроле за ситуацией, продолжают расти.

«Куда смотрит Роспотребнадзор, цены только после или перед проверкой снижают, сахар опять подорожал. Карталы, ул. Железнодорожная, Пятёрочка», - возмущается Галина Егоровакорекова и в подтверждении своих слов выкладывает фотографию. А там рядом с ценником на сахар (94,99 рубля за килограмм) написано (как издевательство): «Мы заботимся, чтобы хватило». Чем дороже будет, тем меньше купят и тогда всем хватит?

Еще одна челябинка написала, что на днях купила рис в пакетиках очень известного и раскрученного бренда от местного производителя. А в пакетиках вместе с рисом мусор. Вы поддерживайте своего отечественного производителя, несмотря на то, что он вас абсолютно не уважает и может продавать вам некачественный товар?