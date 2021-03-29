Челябинцы передвигаются по улицам на лодках

Челябинский микрорайон «Никольская роща» затопило. Местные жители передвигаются по улицам на лодках.

В Челябинске затопило микрорайон «Никольская роща». Из-за того, что никто не вывозил снег, с наступлением тепла он растаял и затопил улицы.



В социальных сетях местные жители рассказывают, что такая ситуация уже не первый год. На аппаратном совещании в Челябинске представитель администрации Калининского района прокомментировал ситуацию.

«Мы выезжали на место. Там подтопление на площади 45 квадратных метров. Мы держим ситуацию под контролем», - было озвучено в мэрии.

Напомним, ранее жители микрорайона «Академ Риверсайд» Челябинска через социальную сеть обратились к главе региона Алексею Текслеру с требованием об отставке главы Калининского района Сергея Колесника.

Их возмутило, что пустырь между многоэтажками оккупировали водители маршруток. Они, по словам жителей, превратили территорию в отстойник и ночную парковку для своих «коней».

Примечательно, что главы Калининского района Сергея Колесника на аппаратном совещании не было. Ответ держал его заместитель.