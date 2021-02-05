Челябинцы попадут в Советский Союз на мега-ретро-шоу «Мы из СССР»

Легендарные артисты популярных ансамблей 70-80-х годов выступят на одной сцене ДК ЖД 2 марта, в 19:00, в рамках ретро-шоу «Мы из СССР». Челябинцы услышат артистов ВИА «Ариэль», «Голубые гитары», «Песняры» «Лейся песня», «Красные маки», «Шестеро молодых» и «Карнавал».

По словам лидера челябинского ВИА «Ариэль» Валерия Ярушина, артистов часто спрашивают, почему песни 70-80-х вновь стали популярными. По его мнению, потому, что это, в первую очередь, хорошие песни. Именно их и услышат жители Челябинска 2 марта.

«Мы совсем по-другому сочиняли музыку. Начинали с мелодии, а сегодняшние музыканты начинают с барабанов: тук-тук-тук. Они выстукивают ритм. Для танцев это нормально. Но для душевных песен нужна мелодия. И еще главное — содержание. Диву даешься, что сейчас поют... У нас были страшные худсоветы. С одной стороны, это было ужасно, но с другой — они не пропускали откровенной пошлости, безвкусицы, элементарной неграмотности. Когда на наши концерты приходят молодые ребята, просто обалдевают: «Ну надо же, какие песни классные!» Они искренне удивляются, потому что, кроме бесконечной «Фабрики звезд», ничего не слышали», – делится Валерий Ярушин.

«Я немного удивлен, что наши концерты собирают полные залы. Наверное, попса людям уже надоела, и они вновь хотят слушать музыку, под которую танцевали на дискотеках несколько десятилетий назад. И не потому, что это ретро, а песни сами по себе замечательные. Они уже стали классикой. Их знают и любят. Почему? Да потому что так получилось, что эти песни отражают человеческие чувства и остались записанными в генетическом коде каждого человека, который жил и живет на территории бывшего СССР. Только стоит заиграть», – рассказывает легендарный барабанщик, который работал еще с Владимиром Высоцким и был участником «Лейся песня» и «Карнавал», Александр Акинин.

За два с лишним часа ретро-шоу прозвучат такие душевные песни, как «Напиши мне письмо, хоть две строчки всего», «Ни минуты покоя, ни секунды покоя», «Мечты сбываются», «Я вспоминаю, тебя вспоминаю» и многие другие. Прозвучат не с «чужого голоса», а в том же самом исполнении, в котором когда-то запали в сердце каждого жителя необъятного СССР. Итак, время назад!

2 марта, 19:00, ДК ЖД. Билеты можно заказать на сайте.