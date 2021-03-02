Челябинцы просят восстановить памятную доску Богдану Хмельницкому

Бдительные челябинцы обнаружили трещину на памятной доске Богдану Хмельницкому, которая украшает здание на пересечении улицы, носящей его имя, с улицей Сталеваров.
Горожане сообщили о данном факте общественникам из «Гражданского патруля», которые, в свою очередь, уведомили о трещине администрацию Челябинска, попросив представителей власти провести проверку по факту разрушения памятной доски и восстановить ее.
Памятная доска на доме по улице Богдана Хмельницкого рассказывает о том, что улица была названа именем государственного и военного деятеля в 1954-м году в честь 300-летия воссоединения Украины и России.
Богдан Хмельницкий жил в семнадцатом веке. Гетман Запорожского войска, полководец, политический и государственный деятель, он был предводителем национально-освободительного восстания, целью которого было освобождение Украины от польско-литовской власти. Восстание дало свои плоды - Левобережная Украина с Киевом окончательно вышли из Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства.