Челябинцы с Пограничной радуются обновлению двора

Челябинские власти сообщили о завершении благоустройства двора по внешней стороне дома №19 по улице Пограничной в Ленинском районе.

По информации администрации города, в 2022-м году двор многоквартирного жилого дома попал в программу инициативного бюджетирования, в рамках которой заасфальтировали дворовый проезд, обустроили парковочные места и обустроили небольшую детскую площадку. Затраты на реализацию проекта составили 4,7 миллиона рублей.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, внутренний двор дома №19 на Пограничной включили в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2023-й год. В следующем году здесь будут отремонтированы проезд и тротуары, организованы функциональные зоны.

В общей сложности в этом году в Челябинске благоустроено (по различным программам) 340 дворов, в том числе 115 – по инициативным проектам.

В текущем году в Челябинске по различным программам благоустроено 340 дворовых территорий, из них 115 — по инициативным проектам.

ФОТО: Администрация Челябинска