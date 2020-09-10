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Челябинцы считают, что городу не хватает парков, стадионов и библиотек

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 11:12
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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили выяснить, нехватка каких объектов социально-культурной сферы наиболее остро ощущается жителями южноуральской столицы.

Так как мнение населения крайне важно в определении перспектив развития мегаполиса, горожанам был задан соответствующий вопрос.

Самая упоминаемая горожанами позиция за два года осталась неизменной: парки, скверы, бульвары. Именно этих объектов особенно не хватает городу, по мнению 46,3 процента челябинцев. Вместе с тем, несмотря на первенство в рейтинге, этот вариант ответа выбрало гораздо меньше горожан, чем в 2018-м году.

Неизменна и вторая строчка рейтинга – следующим по популярности у респондентов стал вариант ответа «спортивных сооружений, стадионов», который отметили 31,3 процента жителей Челябинска, то есть практически каждый третий.

А вот на третьем месте совершенно неожиданно оказались библиотеки, нехватку которых в городе отметил каждый десятый опрошенный (10,1 процента).

О нехватке музеев сказали 8,5 процента опрошенных, то есть эта позиция за два года несколько утратила свою актуальность, когда так отвечал практически каждый пятый опрошенный (19 процентов).

Стало меньше и тех, кто говорил о нехватке в Челябинске кинотеатров (сегодня данный показатель составляет 6,8 процента).

О недостаточном количестве театров в городе высказались шесть процентов респондентов, в основном это работники бюджетной сферы.

Интересно, что каждый пятый житель южноуральской столицы (20 процентов) ответил, что в Челябинске хватает абсолютно всего. Два года назад таких ответов не было.

 

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