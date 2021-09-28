Челябинцы скупают обогреватели

Эксперты Авитозафиксировали в Челябинске резкийрост спроса на обогреватели.Спрос на них по сравнению с осенью прошлого года вырос в два раза.

Сентябрь отметился первыми заморозками и резким похолоданием после жаркого августа. Несмотря на то, что в большей части жилого фонда Челябинска отопление уже появилось, есть дома, жителям которых пока приходится справляться с промозглой погодой своими силами.

Чтобы поддерживать в квартирах комфортную температуру, челябинцы активно покупают соответствующую бытовую технику. Популярнее всего в столице Южного Урала оказались обогреватели – по сравнению с прошлым годом их искали на сайте в 2,3 раза чаще. В данный момент средняя стоимость устройства составляет 2 800 рублей, что на 40% дороже, чем в 2020 году.