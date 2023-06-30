30.06.2023
Улицу Тимирязева в Челябинске отремонтируют за 43,4 миллиона рублей
30.06.2023
В Челябинской области минэкологии наделено полномочиями по развитию туризма на ООПТ
30.06.2023
Челябинцы теперь могут сообщать о сухих и аварийных деревьях через мессенджеры
30.06.2023
Челябинская область и Росбанк будут развивать сотрудничество
30.06.2023
Дело Пязока и Вегельмана, обвиняемых в похищении денежных средств дольщиков, направлено в суд
30.06.2023
«ММК-Информсервис» возглавил рейтинг IT-компаний Челябинской области
Челябинцы теперь могут сообщать о сухих и аварийных деревьях через мессенджеры
07.06.2023
В Челябинске сломанное ветром дерево едва не придавило велосипедиста
17.04.2023
В Никольской роще Челябинска посадили первые десять сосен
02.04.2023
В Никольской роще Челябинска вырубят почти 900 аварийных и мертвых деревьев
26.08.2022
Жители Советского района просят власти Челябинска спасти их от аварийных деревьев
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023