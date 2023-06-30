Челябинцы теперь могут сообщать о сухих и аварийных деревьях через мессенджеры

Жители Челябинска теперь могут сообщать о сухих и аварийных деревьях через мессенджеры.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, проверять информацию на месте будут специалисты МКУ «Административно-техническая инспекция». В случае, если дерево действительно окажется погибшим, будут организованы мероприятия по сносу.

Об аварийных и сухих деревьях можно сообщить по телефону: 277-78-07. Фотографии с адресами - направить на электронную почту: ati@cheladmin.ru или в Ватсап или Телеграм по номеру: 8 (900)022-92-61.