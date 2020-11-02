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Челябинцы в соцсетях подвергли критике результат благоустройства набережной Смолино

Фото: 
Челябинский урбанист / Вконтакте
Общество
Сегодня, 14:14
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Автор: 
Евгения Александрова

Жители Челябинска в социальных сетях подвергли довольно жесткой критике результат благоустройства набережной озера Смолино, выполненного в текущем году в ходе реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды».

Подавляющее большинство участников обсуждения солидарны с урбанистом Львом Владовым, который сегодня, второго ноября, поделился итогами собственных наблюдений со своими подписчиками в ВКонтакте и Инстаграм, выложив фотографии набережной с критическими замечаниями.

«Озеро Смолино - безумно красивое место. Администрация предприняла попытку благоустроить кусочек его берега. Теперь там можно стоя любоваться пейзажем. Но функция «посидеть» так и не стала доступной.

Как только приходишь на эту набережную, ловишь хорошее первое впечатление. Озеро, остаток древнего океана, не оставляет равнодушным. Но постепенно, разглядывая детали благоустройства, всё больше и больше расстраиваешься. Все МАФы - неподходящие. Удобно посидеть - негде. Весь проект - набор случайных решений и форм.

Я надеюсь, что администрация Ленинского района сделает какие-то выводы от работы с муниципальным подрядчиком - МУП АПЦ. Создавать такие проекты в 2020 уже просто неприлично. И принимать подобное на месте заказчика, кстати, тоже», - считает Лев Владов.

С выводами урбаниста познакомились тысячи человек. Сотни «лайков», десятки комментариев - в ВК обсуждение итогов благоустройства знакового общественного пространства идет особенно бурно.

Челябинцы особенно возмущены тем, что обустроенная здесь велодорожка ведет в тупик, что фонари светят в окна жилого дома на Новороссийской, расположенного рядом с набережной, а также выражают недовольство отсутствием зелени и неудобными - без спинок - скамейками.

«Пока городские власти будут считать велосипед аттракционом, а не средством передвижения, так и будут появляться в проектах куцые велодорожки для галочки. Хотя о чем это я?! В таких проектах обычно для велосипедов разворотное кольцо делают, а не простой тупик»; «Какие же топорные фонари и оградки из совка, видать опять ГУФСИН делал. Зачем столько заборов, если вход в воду плавный, без обрывов?»; «Сдается мне, что в городе благоустройством занимается не архитектура, а городское хозяйство (это камень в огород ответственного за городскую среду чиновника Александра Егорова – прим.)»; «А еще не стоит забывать, что там были деревья за домом по улице Новороссийская, 93. А все деревья просто взяли и вырубили! Вся набережная просто лысая»; «Даже не соглашусь, что стало лучше, чем было. Было лучше! Были деревья и кустарники. Были места для семейных пикников у воды. Теперь доступа к воде нет! Навезли горы камней. До озера теперь десять метров каменного поля. Только у клуба «моржей» оставили вход в озеро. Раз управленцы города сами ни на что не способны, могли бы элементарно подсмотреть на набережную в Екатеринбурге, где старые деревья сохранили, доступ к воде оставили, дорожки и много лавочек сделали» - вот такие нелестные комментарии оставляют челябинцы по теме благоустройства набережной Смолино.

Основные претензии – не к исполнителям, а к проектировщикам.

«У нас в городе прямо беда с проектировщиками общественных территорий. Нет специалистов - в этом проблема. И такие заборы, и фонари, и убогая велодорожка - результат именно неумелого проектирования», - уверена одна из подписчиц (активно ругают авторов проекта и другие горожане).

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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