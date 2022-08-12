Челябинцы возмутились выпасом лошадей в парке «Плодушка». К решению проблемы решено подключить сотрудников полиции.

Об этом глава Ленинского района Александр Орел написал на своей странице в ВКонтакте.

«Ко мне поступают обращения о выпасе лошадей на территории парка «Плодушка». Действительно, данная ситуация имеет место быть. Они даже в Семейный сквер иногда заходят травку пощипать. Я тоже люблю лошадей. Но! Монастырская заимка «Плодушка» является объектом историко-культурного наследия с достаточно строгими требованиями к предмету охраны. В проект благоустройства мы даже не смогли включить площадку для выгула собак - по мнению экспертов, ей не место на территории памятника. Если подходить с правовой точки зрения, то часть 18 статьи 3 закона Челябинской области от 27.05.2010 N 584-ЗО запрещает выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования населенных пунктов, занятых газонами, цветниками и травянистыми растениями. За это предусмотрены штрафы», - написал Александр Орел.

Чиновник также отметил, что считает, что передвижение на лошадях по «Плодушке» вполне возможно, но не более. В случае выпаса животных, с помощью сотрудников полиции будут приниматься меры по установлению лиц, нарушающих закон, и привлечению их к административной ответственности.

«В ближайшее время доведу свою позицию до собственника животных. И да, настоятельно попрошу его собрать отходы жизнедеятельности лошадей», - добавил Александр Орел.