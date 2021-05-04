Челябинцы застряли в Гималаях из-за закрытия международного авиасообщения

Из-за закрытия международного сообщения с Непалом группа туристов, в составе которой пять жителей Челябинска, застряла в Гималаях.

Как сообщил на своей странице в социальных сетях продюсер, автор презентационного ролика Челябинской области Алексей Левин, в Непал отправилась группа из восьми человек. Пятеро туристов вылетели из Челябинска 27-го апреля - чтобы покорить вершину Айленд Пик на высоте 6200 метров.

«Они не успеют в аэропорт до шестого мая - момента приостановки авиасообщения. Мы чисто физически не успеем спуститься с гор и сможем быть в столице Непала - Катманду - только после восьмого мая», - сообщил Левин.

Вернуться раньше туристы смогут только на арендованном вертолете за пять тысяч долларов.

Напомним, международное авиасообщение с Непалом закрывается с шестого мая из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.