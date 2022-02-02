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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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02.02.2022 10:46

Челябинец пожаловался Текслеру на опасный тротуар по проспекту Победы

Житель Челябинска пожаловался главе региона Алексею Текслеру на беспредел автомобилистов, которые ездят по тротуару вдоль домов №117 и 119 по проспекту Победу, как по проезжей части, и бездействие лиц, ответственных за безопасность горожан.

По мнению челябинца, данный участок необходимо огородить.

«Когда собьют кого-нибудь, думаю, будет поздно что-то исправлять. Поставьте ограждения. Это ведь тротуар, там пешеходы ходят. Ваше бездействие будет вам стоить…», - обратился бдительный челябинец к городским властям со страницы сообщества «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте.

Одна из подписчиц группы посоветовала мужчине обратиться в ГИБДД, которая, по ее мнению, должна поставить на опасном участке полусферы. Автор поста на это ответил, что уже получил официальный ответ Госавтоинспекции, который назвал отпиской: «Никто ничего не хочет делать, друг к другу спихивают».

Житель Челябинска надеется, что с бездействием ответственных за безопасность пешеходов лиц разберется прокуратура.

Автор: Евгения Александрова
Алексей Текслер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в настоящее время проживает три миллиона 416 тысяч 613 человек. П
02.02.2022

Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала вчера, первого февраля, открылась
02.02.2022

Архитектор, художник, учитель, наставник: в Историческом музее открылась персональная выставка Николая Семейкина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В самом центре Челябинска, на улице Российской, открылся новый образовательный комплекс для школь
02.02.2022

В гостях у «Эрудита»: Наталья Котова и Ирина Текслер посетили новый образовательный комплекс для школьников Челябинска
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Задержан челябинец, избивший водителя троллейбуса

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Челябинская филармония отметит юбилей дирижера Адика Абдурахманова вечером симфонической музыки

30.01.2022 13:15

Общественники из рыбацкого комитета попались на незаконной рыбалке на Увильдах

29.01.2022 14:16

Чиновника минстроя Челябинской области отправили в СИЗО

28.01.2022 21:20

С 1 февраля откроют новые пункты ПЦР-тестирования в Челябинске, Коркино, Копейске и Еманжелинске

28.01.2022 20:27

В Челябинской области число случаев омикрона за два дня выросло почти на треть

28.01.2022 19:18

В Кировской области задержан челябинец, находящийся в федеральном розыске

28.01.2022 18:15

Бастрыкин взял на контроль расследование уголовных дел, связанных с гибелью ребенка в Южноуральске