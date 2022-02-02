Челябинец пожаловался Текслеру на опасный тротуар по проспекту Победы

Житель Челябинска пожаловался главе региона Алексею Текслеру на беспредел автомобилистов, которые ездят по тротуару вдоль домов №117 и 119 по проспекту Победу, как по проезжей части, и бездействие лиц, ответственных за безопасность горожан.

По мнению челябинца, данный участок необходимо огородить.

«Когда собьют кого-нибудь, думаю, будет поздно что-то исправлять. Поставьте ограждения. Это ведь тротуар, там пешеходы ходят. Ваше бездействие будет вам стоить…», - обратился бдительный челябинец к городским властям со страницы сообщества «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте.

Одна из подписчиц группы посоветовала мужчине обратиться в ГИБДД, которая, по ее мнению, должна поставить на опасном участке полусферы. Автор поста на это ответил, что уже получил официальный ответ Госавтоинспекции, который назвал отпиской: «Никто ничего не хочет делать, друг к другу спихивают».

Житель Челябинска надеется, что с бездействием ответственных за безопасность пешеходов лиц разберется прокуратура.