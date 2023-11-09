Челябинец уличен в помощи террористам

УФСБ России по Челябинской области ликвидировало канал финансирования террористических структур за рубежом.

Противоправная деятельность жителя Челябинска, причастного к финансированию терроризма, выявлена и пресечена в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ совместно с коллегами из УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Установлено, что в 2022-2023 годах челябинец перечислил денежные средства членам запрещенных в России международных террористических организаций «ИГИЛ», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Катиба таухид валь-Джихад».

Следственным отделом УФСБ России по Челябинской области в отношении данного гражданина возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Задержанному предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления», - сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.