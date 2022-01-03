Челябинец выбросил собаку с седьмого этажа

Житель Челябинска жестоко расправился с собакой в первый день Нового года. Мужчина выбросил животное с седьмого этажа. ЧП произошло 1 января в микрорайоне Звёздный по улице Белопольского, дом 5. О происшествии в группе микрорайона во «ВКонтакте» сообщили местные жители. По их словам, собака с биркой на шее была бездомной, но хорошо шла на контакт, была доверчивой и дружелюбной. Волонтёры пытались найти её хозяев, но не успели.

Как написали администраторы паблика «Звездный микрорайон. Группа Жителей. Челябинск», мужчина заманил собаку к себе, после чего выкинул её с балкона. Падение животного попало на камеры видеонаблюдения.

«31 декабря собака с ошейником и биркой появилась в нашем микрорайоне, периодически грелась в магазине «Спутник», волонтеры ее кормили и пытались найти старых или новых хозяев. Собака была контактная, спокойная, добрая. 1 января мужчина с седьмого этажа заманил ее к себе домой, после чего выкинул с балкона, животное погибло», - сообщается в группе.

Информацию о трагическом происшествии подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области. Как сообщили правоохранители, обстоятельства случившегося выясняет участковый.

«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции «Кременкульский», в обстоятельствах разбирается служба участковых уполномоченных полиции. Проводятся мероприятия, направленные на установление человека, причастного к деянию», - прокомментировали в областном полицейском главке.

Напомним, что в соответствии со ст. 254 УК РФ жестокое обращение с животным, которое привело к его увечью или смерти, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года. Максимальное наказание, которое может грозить живодёру - лишение свободы на срок до 3-х лет.