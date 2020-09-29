ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинец выиграл килограмм золота на ТНТ

Общество
Сегодня, 15:54
Размер текста

Челябинец Евгений Слепенков стал обладателем килограмма золота в шоу «Золото Геленджика» на телеканале ТНТ.

Евгений успешно преодолел все семь испытаний: прошел через все двери и нашел золотой шар, ловко перепрыгнул через рыб на пляже, дал отпор мастеру суши в «японском квартале», вовремя замер в «арбузах», точно приземлился в цель липучки, упал раньше других на правильный ответ и преодолел скользкую лестницу в «скользкой победе». Помимо него, в третьем выпуске участвовали еще 84 человека со всей России.

После прохождения финального испытания ведущий шоу Иван Охлобыстин предложил челябинцу открыть один из трёх золотых сейфов, в которых хранились золотая монета, золотая кукуруза и золотой слиток, эквивалентные 100 тыс., 500 тыс. и 2 млн. рублей. Евгений выбрал сейф, который стоял ближе к Тимуру Родригезу и не прогадал – там лежал золотой слиток весом 1 килограмм. Свой выигрыш молодой человек планирует потратить на покупку квартиры.

Смотрите новое шоу «Золото Геленджика» каждое воскресенье, в 19:00, на ТНТ!

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 19:46
В семи городах Челябинской области НМУ продлены еще на трое суток
Вчера, 19:37
У федеральных льготников осталось два дня на выбор – льготы или деньги
Вчера, 18:54
За сутки умерло четверо южноуральцев с ковидом в Златоусте, Челябинске и Еткульском районе
Вчера, 18:39
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября
Вчера, 18:10
В Челябинске выбрали «Миссис Россия Южный Урал-2020»
Вчера, 17:16
Во вторник в Челябинской области тепло, магнитные бури
Вчера, 17:00
В Чебаркульском районе «голубое топливо» приходит в деревни
Вчера, 16:59
В Челябинской области правительство и муниципалитеты решают, сколько чиновников отправить на «удалёнку»
Вчера, 16:40
Власти Центрального района приглашают челябинцев к общественному обсуждению предстоящего благоустройства
Вчера, 15:20
В Челябинской области 495 ветеранов и вдов участников войны получили помощь на капремонт жилья
Политика
Сегодня, 11:59
Владимир Путин одобрил инициативы Алексея Текслера по сохранению экономической устойчивости регионов
Политика
Сегодня, 12:51
Текслер предложил Путину создать в России институт «добросовестного экспортера»
Новости
Сегодня, 16:41
Политика
Депутаты утвердили список будущих почетных ветеранов Челябинска
Сегодня, 16:40
Происшествия
Убийцу пятерых человек из Нязепетровска отправили в психушку
Сегодня, 16:27
Происшествия
Южноуральцы взяли 2,5 миллиона в кредит и отдали их мошенникам
Сегодня, 16:21
Политика
Челябинские депутаты считают невозможным проводить публичные слушания в очной форме
Сегодня, 15:51
Общество
За сутки умерло четверо южноуральцев с ковидом в Златоусте, Челябинске, Сатке и Чебаркуле
Материалы рубрики
Сегодня, 15:51
Общество
За сутки умерло четверо южноуральцев с ковидом в Златоусте, Челябинске, Сатке и Чебаркуле
Вчера, 19:37
Общество
У федеральных льготников осталось два дня на выбор – льготы или деньги
Вчера, 18:39
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября
Вчера, 17:00
Общество
В Чебаркульском районе «голубое топливо» приходит в деревни
Вчера, 15:20
Общество
В Челябинской области 495 ветеранов и вдов участников войны получили помощь на капремонт жилья
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика