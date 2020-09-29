Челябинец выиграл килограмм золота на ТНТ

Челябинец Евгений Слепенков стал обладателем килограмма золота в шоу «Золото Геленджика» на телеканале ТНТ.

Евгений успешно преодолел все семь испытаний: прошел через все двери и нашел золотой шар, ловко перепрыгнул через рыб на пляже, дал отпор мастеру суши в «японском квартале», вовремя замер в «арбузах», точно приземлился в цель липучки, упал раньше других на правильный ответ и преодолел скользкую лестницу в «скользкой победе». Помимо него, в третьем выпуске участвовали еще 84 человека со всей России.

После прохождения финального испытания ведущий шоу Иван Охлобыстин предложил челябинцу открыть один из трёх золотых сейфов, в которых хранились золотая монета, золотая кукуруза и золотой слиток, эквивалентные 100 тыс., 500 тыс. и 2 млн. рублей. Евгений выбрал сейф, который стоял ближе к Тимуру Родригезу и не прогадал – там лежал золотой слиток весом 1 килограмм. Свой выигрыш молодой человек планирует потратить на покупку квартиры.

Смотрите новое шоу «Золото Геленджика» каждое воскресенье, в 19:00, на ТНТ!