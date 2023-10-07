Челябинка покажет свои таланты в шоу перевоплощений «Ярче звезд» на ТНТ

Сегодня, 7 октября, на телеканале ТНТ состоится яркая премьера – музыкальное шоу перевоплощений «Ярче звезд» от создателей проекта «Конфетка». В этом шоу абсолютно каждый может почувствовать себя настоящей звездой в образе одного из культовых вокалистов, а затем и стать кумиром миллионов уже под своим именем.

В первом выпуске проекта примет участие вокалистка из Челябинска Полина Анищенко. Девушка с 3-х лет занимается вокалом, а сейчас преподает в музыкальной школе. В каком образе выступит Полина в первом выпуске шоу «Ярче звезд» – узнаем уже сегодня! Шоу «Ярче звезд» соберет самых талантливых вокалистов и прирожденных артистов из народа на одной сцене. Все они будут перевоплощаться в своих любимых исполнителей, а тот, кто сделает это убедительнее остальных, получит внушительный денежный приз и, конечно, всероссийскую славу и признание звезд эстрады.

«Я с детства была очень энергичным ребенком. Думала, что с возрастом стану спокойнее, а оказалось все наоборот. Моя жизнь заключается в том, чтобы эту энергию отдавать всю до капли. А шоу «Ярче звезд» зарядило меня и подарило новые эмоции. Теперь понимаю, что жить с талантом обязывает постоянно сиять, и название шоу – явное тому подтверждение. Если выиграю денежный приз, то потрачу его на путешествия и реализацию своего творчества, чтобы не сидеть на месте», – сказала участница шоу «Ярче звезд» Полина Анищенко.

В каждом выпуске шоу между собой будут соревноваться 4 команды. В каждой из них – по 3 участника. Совместными усилиями им предстоит показать разные образы одного и того же исполнителя, продемонстрировав все грани таланта как собственного, так и их кумира. Тот, кто справится с этой задачей лучше остальных, получит 500 тысяч рублей, а также возможность участия в суперфинале.

В судейский корпус шоу войдут настоящие звезды в своих сферах: мастера перевоплощений, люди, которые идеально владеют своим голосом и умеют создавать гениальные образы на сцене. Ведущий проекта – Гарик Мартиросян.

Музыкальное шоу перевоплощения «Ярче звезд» с 7 октября на ТНТ (12+)