06.10.2023
Российский МиГ-31 перехватил над акваторией Норвежского моря самолет ВМС США
06.10.2023
В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев
06.10.2023
Городские власти рассмотрят инициативы жителей по улучшению облика родного Челябинска
06.10.2023
Отдел УФСБ в Трехгорном: 70 лет на страже безопасности
06.10.2023
Челябинцы завоевали три «серебра» чемпионата России пауэрлифтингу
06.10.2023
В Челябинской области силовики встали на защиту леса от преступной вырубки
Челябинка покажет свои таланты в шоу перевоплощений «Ярче звезд» на ТНТ
Талант челябинки на шоу «Ярче звезд» (12+)
07.09.2023
«Главная необычность наших героев – в их обыкновенности»: сегодня в кинотеатрах начинается показ комедии «Праздники» с Марией Ароновой и Виталием Хаевым
02.09.2023
Гостем «Шоу Воли» на ТНТ стал уроженец Челябинска Александр Жаров
28.08.2023
Пять сериалов о приключениях уральцев в столице: привет, Москва
24.08.2023
Телеканал ТНТ покажет сериал «Первокурсницы» с актрисой из Челябинска Ксенией Красовской
Челябинская область отмечает День героев Танкограда
06.10.2023
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023