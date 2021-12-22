Челябинка получила редкую награду МВД

Министерство внутренних дел России отметило вклад в укрепление правопорядка вице-председателя Челябинского областного отделения “ОПОРА РОССИИ” Елены Фасаховой. Как сообщает пресс-служба регионального отделения, эксперт была удостоена медали.

Награждение состоялось 20 декабря в центральном аппарате МВД России. Медаль вручил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов совместно с руководством договорно-правового департамента федерального ведомства. Поводом послужило оказанное Еленой Фасаховой содействие в выполнении задач и полномочий, возложенных на министерство.

Сообщается, что Елена Фасахова на протяжении многих лет активно занимается общественно-политической деятельностью, принимает участие в разработке социально-значимых законопроектов на федеральном и региональном уровнях.

Является также членом Экспертных советов при Госдуме РФ, Общественного совета при Законодательном собрании Челябинской области по предпринимательству и инвестиционной деятельности, заместителем председателя Общественной палаты г. Магнитогорска, а также руководит общественной организацией.

Отметим, что за последние 5 лет, согласно открытым источникам, наградой МВД России “За вклад в укрепление правопорядка” было награждено 2 челябинца: в 2017 году - экс-губернатор Борис Дубровский, а в 2021 году - председатель Челябинского регионального Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник милиции в отставке Валерий Маскаев.