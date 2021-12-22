22.12.2021
В России предложили поднять минимальные цены на шампанское
22.12.2021
АЗ «УРАЛ» отгрузил партию многопрофильной техники для ПАО НК Роснефть
22.12.2021
ВТБ запустил цифровое рефинансирование ипотеки
22.12.2021
В Челябинске демонтирована незаконная стоянка
22.12.2021
За декаду до Нового года Магнитогорск прирос бюджетом
22.12.2021
ММК поздравил магнитогорских спортсменов с медалями «Игр ГТО»
Челябинка получила редкую награду МВД
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021