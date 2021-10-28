Челябинкам предлагают пройти кастинг в шоу «Холостяк» на ТНТ по скайпу

Кастинг в новый сезон главного романтического шоу «Холостяк» на ТНТ начался на официальном сайте телеканала. Для участия достаточно заполнить анкету, рассказать о себе и скрестить пальцы в ожидании ответа от продюсеров.

Попасть в «Холостяк» мечтают тысячи девушек. Романтический проект изменил жизнь многих участниц шоу, а время, проведенное на реалити, стало для них настоящей сказкой. Каждый сезон проекта – большое событие в медиапространстве. ТНТ, главный герой шоу «Холостяк» и его участницы становятся главными ньюсмейкерами. За годы существования проект вышел за рамки простого романтического шоу и стал настоящим приключением для всех, кто хочет окунуться в сказку и, возможно, встретить свою вторую половину.

Герои проекта – молодые, красивые, успешные и амбициозные личности, готовые стать участниками романтического реалити-шоу, изменить свою жизнь и открыть себя заново. «Холостяк» снимается в самых красивых уголках мира и даёт возможность его участникам посмотреть себя под новым углом, познакомиться с новыми людьми как в кадре, так и за его пределами, сосредоточится на себе, своих эмоциях и стремлениях.

Все подробности на сайте ТНТ. Телеканал ТНТ настоятельно просит проявлять бдительность. Кастинг в шоу «Холостяк» проходит только на официальном сайте телеканала и является совершенно бесплатным. Остерегайтесь мошенников.