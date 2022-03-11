ЧОКБ оказала помощь федерального уровня сразу восьми пациентам с заболеваниями сосудов головного мозга

Восемь южноуральцев с заболеваниями сосудов головного мозга получили помощь федерального уровня в Челябинской областной клинической больнице.

Как отметила пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, заболевания сосудов головного мозга - мальформации и аневризмы - опасны непредсказуемостью. Истончившаяся стенка сосуда может лопнуть в любой момент, что для пациента означает инсульт, исходы которого могут быть разными. Поэтому в особо сложных и запущенных случаях пациентов со всей страны направляют на операцию в крупные федеральные центры по программе высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Южноуральцам, подчеркнула Наталья Малухина, в этом плане повезло больше: им не надо уезжать за тысячи километров, чтобы получить помощь специалистов федерального уровня.

«Двух одинаковых пациентов не бывает. Поэтому нельзя все операции делать по одному шаблону. Важны нюансы. Отобраны пациенты с очень сложными аневризмами и артериовенозными мальформациями, которые зачастую раньше отправлялись в федеральные центры. Теперь мы в состоянии делать это сами, при помощи нашего друга, коллеги, одного из лучших в России специалистов - Виталия Киселева», - рассказал заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург минздрава Челябинской области Сергей Пашнин.

На личном счету Виталия Киселева - более четырех с половиной тысяч проведенных операций в крупнейших специализированных центрах нейрохирургии в Новосибирске и Санкт-Петербурге. В Челябинск Виталий Сергеевич приехал уже в пятый раз, с его участием спасено уже свыше трех десятков южноуральцев со сложнейшими заболеваниями сосудов головного мозга.

«Сосудистая патология - самая сложная, и риск развития инсульта во время операции достаточно высок. Частота летальных исходов довольно высокая. Это те пациенты, которые попадают в клинику в остром периоде кровоизлияния, в дальнейшем нуждающиеся в длительной реабилитации. Кроме того, высок процент развития неврологического дефицита, который в последующем может привести к инвалидизации. Операция должна быть не ради операции. Наша цель - друг другу в лечении таких пациентов», - уверен врач-нейрохирург Виталий Киселев.

За два больших операционных дня нейрохирургическая бригада оказала помощь сразу восьми пациентам со сложными случаями заболеваний сосудов головного мозга. Елена Болотова из Кыштым - одна из самых сложных пациентов. С самого детства ее головные боли. Во время беременности произошел первый приступ - онемели пальцы рук, не могла ими даже пошевелить. Также произошло онемение челюсти и языка. Так проявила себя аневризма головного мозга. Местные врачи направили пациентку в ЧОКБ, где ей провели обследование и назначили операцию.

«Все врачи здесь компетентные, замечательные, талантливые, доброжелательные. Мне все очень понравилось. Главное - здоровая, руки-ноги шевелятся, бегаю, прыгаю, а это самое главное. Руки мне очень нужны, я по профессии инженер-химик. Работаю в экопроекте - проверяю воду, воздух», - поделилась Елена Болотова.

Операцию разбили на несколько этапов, чтобы не подвергать опасности жизнь пациентки. Если убирать такую проблему за один раз, то неизвестно, как поведет себя организм. Первые три ступени прошли отлично, все симптомы пропали. Сегодня, 11-го марта, Елене выполнили четвертый этап эмболизации.

Пациенты в таком случае только выигрывают - надо куда-то ехать за сотни километров, родные рядом, да и далеко не во всех федеральных центрах берут таких пациентов. А в главной клинике Южного Урала - ЧОКБ - сегодня есть все, для того чтобы самостоятельно выполнять такие операции: высококвалифицированные опытные специалисты, оборудование экспертного класса, необходимые расходные материалы и медикаменты, а также возможность прямого взаимодействия с крупнейшими профильными федеральными центрами.