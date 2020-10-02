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Челябинск - город любителей чая

Общество
Сегодня, 10:48
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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили выяснить, а кого в Челябинске больше – любителей чая или тех, кто предпочитает кофе. Кофеманов в областном центре оказалось намного меньше, чем чайных «пьяниц».

Как выяснилось, в Челябинске любители чая – в большинстве. А кофе предпочитает лишь треть опрошенных. Большинство респондентов (61,5%) чаще пьют чай, как правило, так отвечают молодые горожане в возрасте 18-24 лет и те, кто старше 60 лет.

Среди жителей регионального центра, предпочитающих кофе, больше челябинцев в возрасте 25-44 лет.

Интересно, что в городе нашлись и те, кто не пьет ни то, ни другое. Но таких немного – всего 2,7%, а ещё 2,5% опрошенных затруднились с ответом на данный вопрос. Возможно, они не смогли определиться, какому из напитков отдать предпочтение и пьют чай и кофе с одинаковой частотой.

Согласно данным Superjob.ru, опросившего 4000 респондентов – по 100 представителей 40 профессий и специальностей, – кофеманов меньше всего среди архитекторов, инженеров (по 20%) и экологов (21%). Тогда как меньше всего любителей чая среди медсестер, водителей и аудиторов.

 

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