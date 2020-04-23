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Заморозка проекта

Челябинск и Екатеринбург не соединит высокоскоростная магистраль

Общество
Сегодня, 14:04

Челябинск и Екатеринбуг не соединит Уральская высокоскоростная железнодорожная магистраль. 

Сегодня, 23-го апреля, пресс-служба проекта создания УСМ сообщила о его заморозке. Отмечается, что в нынешних условиях требуется приоритезация расходов и перераспределение финансовых и нефинансовых ресурсов. Эти меры необходимы для преодоления социально-экономического кризиса в России и мире, к которому привело распространение коронавирусной инфекции.

Авторы проекта выражают благодарность всем своим соратникам, партнерам, единомышленникам и друзьям за поддержку и веру в проект создания Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали.

"Вместе мы смогли достичь значительных результатов - небольшой командой провести проект от идеи до рассмотрения частной концессионной инициативы в правительстве Российской Федерации, в рамках переговоров согласовать часть условий концессионного соглашения и сделать проект частью ключевых документов стратегического планирования России", - отмечает команда хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль».

 

 

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