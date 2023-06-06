Челябинск и Калининград свяжет прямой поезд

Между Челябинском и Калининградом начнет курсировать прямой поезд. Маршрут будет действовать два месяца, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

«Сезонный еженедельный поезд № 426/425 Калининград – Челябинск будет курсировать в июле и августе», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Поезд будет отправляться из Челябинска по четвергам в 23 часа, из Калининграда – по понедельникам – в девять часов 27 минут.

Поезд будет следовать через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск. Состав сформирован из комфортабельных плацкартных и купейных вагонов. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специализированные места.

Через Литву российские транзитные поезда следуют без права посадки и высадки на территории государства. Кроме того, в составе не должно быть более 300 пассажиров.

Цена билета из Челябинска в Калининград в плацкартном вагоне составляет от шести тысяч 945 рублей, в купе – от 10 тысяч 558 рублей.

Поезд сформирован из комфортабельных плацкартных и купейных вагонов.