02.04.2023
Челябинск моют шампунем
02.04.2023
Житель Еткульского района трагически погиб в поле
02.04.2023
В Никольской роще Челябинска вырубят почти 900 аварийных и мертвых деревьев
02.04.2023
В Магнитогорске со льдины на реке Урал сняли мужчину с травмой ноги
01.04.2023
Психологи ЧелГУ знают, как сделать общение супругов более гармоничным
01.04.2023
Маршрут №174 «Копейск – Челябинск» больше не работает
Челябинск моют шампунем
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023