Челябинск моют шампунем – к уборке улиц с использованием специального моющего средства подрядчики приступили по поручению мэра Натальи Котовой.

Как отмечают сегодня, второго апреля, в пресс-службе администрации города, такой дорожный шампунь применяют в столице Южного Урала не первый год.

«С ним уборка производится намного быстрее, так как средство «поднимает» грязь, после чего она эффективно смывается напором воды в сети ливневой канализации», - пояснили в мэрии.

Кроме того, в Челябинске активно ведутся работы по обеспыливанию дорог и тротуаров с помощью подметальных машин и вакуумных пылесосов, сообщили в городской администрации.