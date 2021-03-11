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Челябинск начнет санитарную очистку города в 20-х числах марта

Челябинск готовится к весенним субботникам. Ориентировочно мероприятия по санитарной очистке города начнутся с 22-го марта.

Об этом сегодня, 11-го марта, на заседании оргкомитета сообщил заместитель главы южноуральской столицы по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, дата начала субботников предварительная и будет зависеть от погоды, однако все службы должны быть готовы сразу начать весеннюю уборку.

Как уточнили в пресс-службе городской мэрии, даты общегородских субботников будут объявлены позднее, в них смогут принять участие все желающие.