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Челябинск отметит День города

Общество
Сегодня, 13:26
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Автор: 
Инна Шемаева

В предстоящие выходные Челябинск будет отмечать 284-летие со дня основания. Во всех парках южноуральской столицы запланирована праздничная программа.

Как сообщили сегодня, седьмого сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска, все мероприятия пройдут в очном формате. Программа обширная.

Так, оперный театр откроет юбилейный 65-й театральный сезон премьерой оперы Николая Римского-Корсакова «Садко». В Новом художественном театре 11 сентября в 18 часов состоится премьера сказки для всей семьи «Шишок». 12 сентября в 12 часов – театральный урок об истории родного города «Челябинский караван».  

Челябинский театр современного танца 12 сентября на сцене Камерного театра покажет три сольных спектакля: MOZA MEMORY (автор и исполнитель Владимир Вдовенко), «Одуванчики» (автор и исполнитель Денис Чернышов) и «Дюймовочка» – премьерная работа, созданная Ольгой Пона для артистки театра Татьяны Крицкой.

В парке Сад «Победы» 12 сентября на театральной площади пройдет праздник с 11.00 до 16.00. В программе: спектакль «Бука» от Челябинского государственного театра Кукол имени Вольховского, также состоится концерт, хедлайнером которого станет группа «Ариэль».

13 сентября на площадке за «Ангелом Мира» с 11.00 до 13.00 будет проходить арт-фестиваль «Счастливое детство», во время которого создадут тематическое граффити, а также будут проходить творческие мастер-классы для детей.  

В парке имени Пушкина 13 сентября в 13.00 посетителей будут ждать приятные сюрпризы, викторины и артисты Челябинска. Хедлайнером программы станут легендарные чемпионы КВН, команда «Уездный город».  

В парке Гагарина 13 сентября пройдет второй рок-фестиваль «В ритме рока». В этом году он пройдет в формате гала-концерта и онлайн-поздравления от известных исполнителей русского рока. На главную сцену парка Гагарина выйдут лучшие рок-группы нашего города, а также специальные гости фестиваля – Лера Старикова, гости из Екатеринбурга – группа ТимерТау, победитель прошлогоднего фестиваля - группа ГАВРИЛОВ и группа Never-Opened-Doors.

Возле главной сцены парка пройдет мотовыставка от клуба «Ночные волки», а также будут работать зона с сувенирной авторской продукцией и мерчами гостей фестиваля, ярмарка изделий ручной работы и рокерская фотозона для всей семьи. Между выступлениями авторских групп, на сцене выступит кавер-группа с известными хитами русского рока.  

В парке «Металлург» имени Тищенко 12 сентября в 14.00 состоится концертная программа. Запланированы выступление танцевальных и вокальных коллективов, ансамбли «Митрофановна» и «Ералаш», цирковая студия «Сюрприз»,  ростовые куклы-гиганты; кавер-группа «Радио Мальта»; мыльное шоу (Марат Нигматуллин).  

12 сентября также состоится праздничный онлайн-концерт «Песня города», посвященный 284-летию южноуральской столицы. В программе поздравления от музыкантов Южного Урала, песни, конкурсы и подарки.

Напомним, принять участие в конкурсе «Песня города – 2020» могли как профессиональные, так и самодеятельные авторы (композиторы, музыканты, поэты, исполнители) песен и музыки, вне зависимости от возраста. Музыкальные композиции должны были соответствовать следующим темам: «Я песней славлю город свой» и «Песня, как птица, просит полета».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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