Челябинск отметит воссоединение Крыма с Россией

Челябинск завтра, 18-го марта, отметит воссоединение Крыма с Россией.

Дружественная акция патриотического движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» пройдет на площади Революции с пяти до шести часов вечера. Здесь участники события растянут баннеры «Zа Донецк», «Zа Крым», «Zа Луганск» и флаги Донецкой и Луганской Народных Республик и Российской Федерации.

Отметим, в самом сердце южноуральской столицы 18-го марта соберутся активисты челябинского регионального штаба «Волонтерской Роты Боевого Братства» и волонтерского штаба Южно-Уральской железной дороги, а также Исетский казачий Ермака Тимофеевича полк, Союз казаков России и Зарубежья (СКВРиЗ), Оренбургское казачье войско «Хутор Южный», ДНД «Абсолют» и все неравнодушные жители областного центра.

Как отмечают организаторы, акция состоится в поддержку ДНР и ЛНР, решения президента РФ Владимира Путина о проведении военной спецоперации на территории Украины и российских военнослужащих.

А в 13 часов 18-го марта на главной сцене парка культуры и отдыха имени Гагарина пройдет праздничный концерт «Крымская весна». Со сцены с исторической датой южноуральцев поздравят творческие коллективы.

В администрации Челябинска напомнили, что восемь лет назад, 18-го марта 2014-го года, жители Крыма и Севастополя подавляющим большинством голосов выбрали путь воссоединения с Россией. Каждый год в этот день вся страна отмечает «Крымскую весну» – день возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань.

СПРАВКА

Присоединение Крыма к России - вхождение в состав Российской Федерации территории полуострова Крым (с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем), который до этого входил в состав Украины. Возвращение данных территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в этот день в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым.

Согласно данному документу, Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав Российской Федерации, но и стали её новыми субъектами. Свои подписи под данным документом поставили президент России Владимир Путин, председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов и «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый.