Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих

В Челябинске началась массовая санитарная очистка города от грязи и пыли. Ведется полная очистка города от объявлений и мойка остановочных комплексов, а общественный транспорт не только моют, но и обрабатывают антисептиком. Улицы города также моют.

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства Челябинска, сегодня, 16 апреля, на улицах Челябинска работает 163 единицы техники, в том числе восемь вакуумных пылесосов и семь подметально-уборочных машины. В уборке задействовано 370 дорожных рабочих. Сейчас проводится очистка дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части, выполняется сбор и вывоз мусора, грязи.

Ранее администрация Челябинска сообщала, что миллионный Челябинск будут убирать 10 пылесосов и 19 поливомоечных машин.

Напомним, дорожники Челябинска также пообещали главе города Наталье Котовой помыть улицы с шампунем.

Также на сегодня запланирована мойка остановочных комплексов в Металлургическом районе и шумозащитных экранов по автодороге «Меридиан», а также ремонт остановочных комплексов: ООТ «Администрация», ООТ «Детский Мир».

Кроме того, дорожники планируют обследование, промывку, очистку сетей ливневой канализации на улицах Танкистов, Чистопольской, Бейвеля и по Комсомольскому проспекту.

Также ведется полная очистка города от объявлений и мойка остановочных комплексов, а общественный транспорт не только моют, но и обрабатывают антисептиком.