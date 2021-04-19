Челябинск план противопаводковых мероприятий выполнил, но работа продолжится

Челябинск план противопаводковых мероприятий выполнил, однако работы будут проводиться и далее - по заявкам жителей о подтоплениях и с учетом погодных условий.

Об этом сегодня, 19-го апреля, на аппаратном совещании в администрации города сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По его словам, за прошедшую неделю в рамках выполнения противопаводковых мероприятий сотрудники МБУ «ЭВИС» в плановом режиме провели работы на 43-х улицах по открытию и прогреву дождеприемных решеток.

«Кроме того, на 17-ти улицах были проведены внеплановые работы по поступившим заявкам», - доложил Куляшов.