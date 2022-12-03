Челябинск почтил память Неизвестного солдата

Челябинск сегодня, третьего декабря, вместе со всей страной отмечает День Неизвестного солдата.

В этот день в России проходят торжественные мероприятия, призванные еще раз напомнить о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради ныне живущих, тех, чьи имена остались неизвестными (в РФ эта памятная дата официально отмечается с 2014 года).

Третьего декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на въезде в Зеленоград (41-й километр Ленинградского шоссе) и торжественно захоронен у стен московского Кремля в Александровском саду.

В субботу в Челябинске состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на Аллее Славы с участием руководителей органов исполнительной и законодательной власти региона и Челябинска.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем обращении к участникам события отметил, что «каждый год наши поисковые отряды выезжают на места боев и находят останки павших воинов, разыскивают их родственников для дальнейшего захоронения на малой родине».

«Наш долг – продолжать поисковую работу, рассказывать молодому поколению правду о Великой Отечественной войне. Особенно сейчас, когда усиливаются попытки исказить историю и принизить значение подвигов наших воинов. Мы этого, конечно, не допустим, и всегда будем чтить память погибших бойцов, вести поисковую работу, пока не будут названы поименно и увековечены все герои, отдавшие свои жизни за свободу и Родину», – сказал губернатор.

Как написал в своем телеграм-канале глава Советского района Челябинска Владислав Макаров, «День неизвестного солдата – это день памяти обо всех не вернувшихся с полей боев не только Великой Отечественной войны, но и погибших и пропавших без вести во время других войн и военных конфликтов, поэтому слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом третьего декабря».