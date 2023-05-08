Челябинск полным ходом готовится ко Дню Победы

Челябинск полным ходом готовится к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - до славной даты остался всего один день.

В преддверии 9 Мая на клумбах возле Вечного огня и у памятника Добровольцам-танкистам высадили прекрасные цветы.

Предпраздничное оформление клумб и газонов продолжается во всех семи районах южноуральской столицы.

К примеру, в Курчатовском районе это цветники у образовательного центра №2, возле монумента Воину-освободителю и возле памятника «Сестричка».

В Металлургическом районе цветы высаживаются у Вечного огня на улице Коммунистической.

В администрации Челябинска напомнили, что площадь высадки однолетних цветов в областном центре ежегодно уменьшается. Последние четыре года приоритет в столице Южного Урала отдается цветам-многолетникам.

К предстоящему Дню Победы шесть мостов в Челябинске украсили праздничные флаги. А вечером особое настроение создает архитектурная тематическая подсветка сооружений.

Преображается к великому празднику и главная площадь Челябинска, где уже завтра состоится традиционное торжественное построение войск Челябинского гарнизона.

В этом году на челябинский Парад Победы на площади Революции, который начнется девятого мая в 11 утра, приглашены более 70 участников Великой Отечественной войны.