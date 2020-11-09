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Челябинск получит паспорт готовности к отопительному сезону на этой неделе

Общество
Сегодня, 11:57
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Автор: 
Евгения Александрова

Челябинск получит паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 до 15-го ноября.

Об этом сегодня, девятого ноября, на аппаратном совещании в челябинской мэрии сообщил заместитель главы южноуральской столицы по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, проверка готовности областного центра к новому отопительному сезону была закончена Уральским управлением Ростехнадзора 30-го октября. Не обошлось без замечаний.

«На прошлой неделе замечания были устранены», - отчитался Александр Астахов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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