Челябинск получит паспорт готовности к отопительному сезону на этой неделе
Челябинск получит паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 до 15-го ноября.
Об этом сегодня, девятого ноября, на аппаратном совещании в челябинской мэрии сообщил заместитель главы южноуральской столицы по городскому хозяйству Александр Астахов.
По его словам, проверка готовности областного центра к новому отопительному сезону была закончена Уральским управлением Ростехнадзора 30-го октября. Не обошлось без замечаний.
«На прошлой неделе замечания были устранены», - отчитался Александр Астахов.
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