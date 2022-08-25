Челябинск признан передовиком всероссийской программы «Пять шагов для городов»

Челябинск вошел в число передовых муниципалитетов-участников всероссийской программы по качественному изменению городской среды.

Главная задача проекта «Пять шагов для городов» - повышение качества жизни путем позитивных и быстрых преобразований в 2022-2023 годах, которые почувствует на себе каждый житель, отмечают в пресс-службе мэрии.

Инициатором программы выступила государственная корпорация развития ВЭБ.РФ совместно с консалтинговой компанией КБ «Стрелка» при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Целевая аудитория проекта – молодые люди в возрасте от 12-ти до 35-ти лет: подростки, студенты, специалисты.

Программа состоит из пяти направлений («шагов»), для каждого их которых имеется палитра проектных решений по преобразованию пространства и наполнению городской жизни насыщенными событиями.

Шаг 1 «Город рядом». Про создание комфортной среды и функциональное разнообразие сервисов рядом с домом.

Шаг 2 «Сохрани планету». Про снижение вредного воздействия на природу, развитие экологического мышления и выработки экопривычек путем проведения совместных с жителями акций по сохранению природы и бережному отношению к ней.

Шаг 3 «Вдохни жизнь». Про уличное искусство, возрождение городской айдентики, благоустройство заброшенных территорий, создание районных молодежных центров.

Шаг 4 «Добавь энергии». Про популяризацию здорового образа жизни, создание условий для занятий спортом, повышения доступности правильного питания.

Шаг 5 «Собери своих». Про создание событий различного формата во вновь созданных местах притяжения и не только.

Отметим, при формировании мероприятий программы учитывалось мнение жителей того или иного муниципалитета о необходимых для их города изменений. Все желающие могли предложить и в дальнейшем реализовать свои проекты по развитию городских территорий. Всего было подано свыше 33,6 тысячи предложений от жителей из 378 городов России. Сбор идей проходил на платформе программы до пятого августа этого года.

Все идеи от жителей Челябинска поступили в городскую администрацию, среди них отберут самые актуальные и быстрые в исполнении, после чего будет сформирован итоговый перечень проектов, которые реализуют в южноуральской столице.

Для участия в мероприятиях планируется привлечь общественные организации и активную молодежь. По окончании программы экспертной комиссией будет сформирован топ-лист лучших реализованных проектов по каждому направлению.