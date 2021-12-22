Челябинск продолжает спасаться из снежного плена. Сегодня, 22-го декабря, улицы города расчищает более 200 единиц техники и 355 дорожных рабочих. Управляющие компании вывели на расчистку дворов около 800 дворников и 20 единиц техники.

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«Просим автомобилистов и пешеходов отнестись к временным трудностям с пониманием. Будьте предельно аккуратны на дорогах, не оставляйте машины вдоль проезжей части и четко соблюдайте правила дорожного движения», - отмечают в городской администрации.

По прогнозам синоптиков, днем Челябинск ожидают плюсовые температуры, а ближе к ночи - похолодание до минус 14-16 градусов. Для предотвращения гололеда и наката подрядчики будут использовать противогололедные материалы.

«Все участки, подлежащие обработке, будут согласовываться с комитетом дорожного хозяйства. Использование противогололедных материалов строго регламентировано», - заявили в мэрии.