22.12.2021
В Челябинске на улице Линейной обнаружена гигантская свалка строительного и бытового мусора
22.12.2021
Челябинск продолжает спасаться из снежного плена
22.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 декабря
21.12.2021
Дельта vs Омикрон: врач-инфекционист рассказал об отличиях вариантов вируса
21.12.2021
Актёры сериала «Молодёжка» открыли хоккейную коробку РМК в Челябинске
21.12.2021
Дед Мороз и Снегурочка напомнили водителям правила пересечения железнодорожных переездов на Южно-Уральской магистрали
Челябинск продолжает спасаться из снежного плена
29.11.2021
Котова потребовала усилить контроль за уборкой снега
22.11.2021
Максим Куляшов рассказал челябинцам о судьбе снежных куч
05.04.2021
Котова потребовала провести ревизию улично-дорожной сети
02.04.2021
Виновных в складировании снега на территории челябинского бора поймают в апреле?
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021