Челябинск в четвертый раз покажет «Уральский характер»

В Челябинске в четвертый раз соберутся резчики по дереву, чтобы показать, каким может быть «Уральский характер».

В этом году фестиваль-конкурс деревянной скульптуры будет проходить в Саду Победы с 14-го по 17-е октября. Дуэты резчиков создадут арт-объекты на тему советского кинематографа, а после окончания фестиваля в Саду Победы появится аллея «Парк советского периода».

Как напомнила представитель Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова, авторами и бессменными организаторами фестиваля являются молодые челябинцы Валентина Городничева и Денис Маханов. В этом году они уже реализовали один творческий проект – арт-экспедицию «1406», в рамках которой на вершине горы Косотур Златоуста появился деревянный Лось.

По словам Ольги Сукиновой, проведение фестиваля стало возможно благодаря победе ребят в грантовых конкурсах Росмолодежи и Фонда гражданских инициатив Южного Урала.

«В этом году фестиваль немного поменял формат участия, – отмечает Валентина Городничева. – Теперь в команде должно быть только два человека, из который один – опытный мастер, а второй – студент ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского».

Команды начнут создавать свои «киношедевры» из дерева 14-го октября. Их работа открыта: каждый может посмотреть, как работают скульпторы.

Основной фестивальный день – 17-е октября (воскресенье). В этот день будет работать открытая мастерская с мастер-классами для детей и взрослых, хендмейд-ярмарка. В 17 часов жюри подведет итоги фестиваля и назовет победителей.