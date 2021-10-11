11.10.2021
Южноуральцам предлагают «сыграть жизнь»
10.10.2021
Южноуралец погиб в авиакатастрофе в Татарстане
10.10.2021
Христорождественский собор, строящийся в Челябинске, показали архиереям из соседних епархий
10.10.2021
На Южном Урале отпраздновали Собор святых Челябинской митрополии
10.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 11 октября
10.10.2021
В Челябинской области установлен новый антирекорд по суточности смертности пациентов с ковидом
Зима близко
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
08.10.2021
Миндортранс объявил новый аукцион на строительство дороги Париж-Джабык
24.09.2021
Челябинских водителей предупредили об изменении схемы движения в центре города
22.09.2021
В Челябинске временно изменена схема движения в районе Труда-Кирова
21.09.2021
Светофоры на новом пешеходном переходе по улице Красной в Челябинске замигали желтым
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021