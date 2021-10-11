Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега

Челябинск начал подготовку к зиме. По данным на десятое октября, подрядные организации, отвечающие за содержание улично-дорожной сети, заготовили три тысячи 600 тонн технической соли для обработки проезжей части.

Кроме того, заключены договоры на поставку еще пяти тысяч 700 тонн технической соли.

Такие данные сегодня, 11-го октября, на аппаратном совещании в городской администрации озвучил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«В целях недопущения образования зимней скользкости на проезжей части в период низких температур подрядные организации приобрели – по нашим требованиям – 241 тонну кальция хлористого технического с эффективностью до 35-ти градусов ниже нуля. Заключены договоры на поставку еще 400 тонн современного, эффективного материала», - сообщил Куляшов.

Он рассказал также, что в зимний период в уборке улично-дорожной сети Челябинска будут задействованы 49 комбинированных дорожных машин, 87 МТЗ с щеткой и отвалом, семь автогрейдеров, 72 самосвала, 43 погрузчика и более сорока единиц прочей техники.

«За текущий сезон подрядными организациями приобретена одна КДМ на базе «КамАЗа» и шесть средств малой механизации для уборки тротуаров и остановок общественного транспорта», - доложил Максим Куляшов.

Также чиновник сообщил, что площадка для складирования снега в этом сезоне обзаведется водонепроницаемым покрытием (его обустройство ведется в настоящее время). Содержанием данного объекта занимается МБУ «Геоцентр», техника которого в количестве 39-и единиц также готова к эксплуатации в зимний период.

Глава Челябинска Наталья Котова, заслушав доклад своего заместителя, уточнила, что обрабатывать солью будут только особо опасные участки. Максим Куляшов добавил, что обработка будет вестись исключительно солью, без добавления материалов, вызывающих пылеобразование.