Челябинск закупит ко Дню Победы десять тысяч Георгиевских лет

Челябинск закупит для празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне десять тысяч Георгиевских лент.

На эти цели в городском бюджете заложена сумма в размере 106 тысяч 600 рублей – такова начальная (максимальная) цена контракта на поставку всеми любимых оранжево-черных символов Великой Победы.

Заявки от потенциальных исполнителей муниципального контракта, где заказчиком выступает управление культуры Челябинска, принимаются с 22 по 30 марта.

Согласно условиям контракта, победитель обязан поставить десять тысяч Георгиевских лент в течение десяти дней после его подписания.

В техзадании прописано, что ленты не должны быть уже трех с половиной сантиметров и короче 50 сантиметров. Кроме того, Георгиевские ленточки, которые по случаю Великой Победы планируют закупить челябинские власти, должны быть устойчивы к свету и погодным условиям.