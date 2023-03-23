23.03.2023
Челябинск закупит ко Дню Победы десять тысяч Георгиевских лет
23.03.2023
В Челябинске пройдет традиционный танцевальный турнир
23.03.2023
Пять челябинцев стали чемпионами России по шахбоксу
23.03.2023
«Стан 4500» Магнитки выиграл главный приз конкурса «Лучшее корпоративное видео»
23.03.2023
В Челябинске открывается ярмарка для садоводов, цветоводов и любителей вкусно поесть
23.03.2023
Определены штаммы гриппа, которые войдут в вакцину в новом эпидсезоне
Челябинск закупит ко Дню Победы десять тысяч Георгиевских лет
26.01.2023
Челябинск начал подготовку к празднованию Дня Победы
21.03.2022
Наталья Котова заявила, что к 9 Мая Челябинск обязательно должен стать чистым
03.03.2020
К юбилейному параду Победы в Челябинске установят дополнительные трибуны
17.04.2018
Для запуска производства Т-34 в Челябинске потребовалось всего 38 суток
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023