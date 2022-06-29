Челябинская библиотека для слепых создала интерактивную карту пунктов выдачи литературы спецформатов

На сайте Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых появилась интерактивная карта региона с указанием пунктов выдачи специализированной литературы.

Теперь читатели в городах и поселках Южного Урала смогут в режиме онлайн отыскать необходимый пункт выдачи литературы, узнать его адрес, график работы и телефон. На интерактивной карте, которая действует в рамках работы сервиса «Яндекс карты», возможно рассмотреть здания ближайших библиотек, а также детально изучить маршрут и окрестности.

Как отмечают в региональном минкульте, самые первые пункты выдачи специализированной литературы появились еще в 2005 году при районных организациях Всероссийского общества слепых, затем подключились библиотеки.

На сегодняшний день Челябинская библиотека для слепых организовала 41 пункт выдачи литературы специальных форматов в муниципальных библиотеках, общеобразовательных школах и организациях ВОС Челябинской области.

Отметим, библиотека является единственным в Челябинской области фондодержателем книг специальных форматов: книги рельефно-точечного шрифта (РТШ) для тотально-незрячих людей, плоско-печатного шрифта (ППШ) для людей с остаточным зрением, рельефно-графические пособия (РГП). Общий книжный фонд библиотеки превышает 80 тысяч единиц хранения.

Благодаря пунктам выдачи литературы чтение стало доступным для незрячих и слабовидящих пользователей практически в каждой муниципальной библиотеке.