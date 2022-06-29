29.06.2022
ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%
29.06.2022
Челябинская библиотека для слепых создала интерактивную карту пунктов выдачи литературы спецформатов
29.06.2022
В Тракторозаводском районе Челябинска ремонтируют изъеденные коррозией тепловые сети
29.06.2022
Пропавший в Москве 17-летний юноша обнаружился в Челябинске
29.06.2022
В Южноуральске супружеская пара попалась на закладке наркотиков
29.06.2022
В Челябинской области выросло суточное число заболевших ковидом
Челябинская библиотека для слепых создала интерактивную карту пунктов выдачи литературы спецформатов
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022