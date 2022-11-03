Челябинская ДЮСШ по техническим видам спорта ждет новую трассу

В Челябинске в ноябре этого года откроется новая трасса в детско-юношеской спортивной школе по техническим видам спорта, которая находится по адресу: улица Рождественского, 6.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в последнем месяце осени на трассе предстоит установить новое ограждение и освещение. После этого объект введут в эксплуатацию.

В администрации города пояснили, что строительство новой трассы ДЮСШ стало возможным благодаря программе инициативного бюджетирования. Поддержку оказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

О скором открытии трассы на своей странице в ВКонтакте сегодня, третьего ноября, рассказала глава Челябинска Наталья Котова. Мэр сообщила, что в данной ДЮСШ занимаются тысяча 329 юных горожан. Они изучают дополнительные общеобразовательные программы технической и физкультурно-спортивной направленности (это картинг, автомобильное многоборье, авиамоделирование, ракетомоделирование, 3D-моделирование, фитнес-аэробика). За учебно-тренировочный процесс отвечают 11 квалифицированных тренеров-преподавателей.

Воспитанники школы на Рождественского побеждают и занимают призовые места в муниципальных, региональных и всероссийских состязаниях по картингу и автомногоборью.

Челябинцы встретили новость о строительстве трассы для подрастающего поколения целиком положительно. Добрые комментарии горожане оставляют на странице Натальи Котовой в ВК:

«Пусть новая трасса станет для ребят дорогой к новым победам и успехам»;

«Круто!»;

«Хорошая штука - инициативное бюджетирование. Сколько проектов благодаря ей уже получилось реализовать»;

«Здорово как!»;

«Классно, что сейчас столько разных вариантов для дополнительного образования ребятишек. Действительно есть из чего выбирать и чем заниматься»;

«Огромное вам уважение за поддержку школы»;

«Успехов ребятам на новой трассе. Может, кто в будущем и профессионально станет автоспортом заниматься, свяжет с ним свою жизнь».

Отметим, за пару часов пост о строительстве новой трассы на странице Натальи Котовой в ВКонтакте собрал почти две тысячи просмотров и десятки «лайков». К слову, судя по фото, которые опубликованы здесь же, воспитанники ДЮСШ уже протестировали трассу.