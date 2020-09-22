Челябинская епархия понесла тяжелую утрату

Во вторник, 22 сентября 2020 года, на 83 году жизни скончался настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в городе Коркино (Челябинская область) протоиерей Сергий Гулько.

Будущий пастырь родился 25 июля 1938 года в Каинды-Кумакском совхозе Адамовского района Оренбургской области. Родители его были глубоко верующими православными людьми. Отец Иван Пантелеевич работал кузнецом, погиб в 1942 году на фронте. Мать Мария Григорьевна происходила из оренбургских казаков, после революции переживших раскулачивание.

В 1954 году Сергей Гулько окончил восьмилетнюю школу и начал работать. В 1961-1962 годах служил в армии, после которой работал на шахте электрослесарем.

В 1965 году Сергей Иванович женился на Марии Романовне Шибряевой. Супруга работала ветеринарным врачом. Она всецело разделяла религиозные убеждения мужа. Венчание прошло в Петропавловском храме города Коркино. В браке родились трое дочерей: Анна, Мария и Татьяна.

В 1969 году будущий пастырь окончил Коркинский горно-строительный техникум, после чего стал механиком шахты «Коркинская». В 1974-1984 годах работал электромонтером, а затем старшим инженером-электриком на птицефабрике в поселке Октябрьском близ Копейска. Стал автором ряда статей в журнале «Птицеводство», который выпускало Министерство сельского хозяйства СССР. В октябре 1981 года был награжден знаком «Победитель социалистического соревнования», в сентябре 1982 года получил звание «Мастер животноводства второго класса», в январе 1984 года – звание «Ударник коммунистического труда».

В свободное время Сергей Иванович Гулько вместе с семьей посещал православные храмы, нес послушания чтеца и певчего.

26 августа 1984 года архиепископ Свердловский и Курганский Платон посвятил Сергея Ивановича в сан диакона. Рекомендацию на рукоположение написал игумен Иоанн (Булдыгин), настоятель Введенского храма в Еманжелинске, который давно знал ставленника как глубоко верующего христианина. 11 января 1986 года дьякон Сергий был посвящен в сан иерея архиепископом Свердловским и Курганским Мелхиседеком.

Первым местом служения отца Сергия стала Свято-Введенская церковь города Еманжелинска. В 1987-1989 годах он служил в Свято-Симеоновском храме города Челябинска. В 1990 году стал настоятелем возвращенного верующим Свято-Троицкого храма в Челябинске. На плечи отца Сергия легли заботы по реставрации огромного церковного здания, в котором на протяжении 60 лет располагался краеведческий музей.

С ноября 1992 года до конца жизни батюшка служил настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла города Коркино.

Отец Сергий был пастырем, которого на Южном Урале знали и любили многие православные христиане. Его службы посещали не только коркинцы, но и жители окрестных городов. Многие челябинцы приезжали в Коркино, чтобы именно там принять святое крещение или обвенчаться.

На протяжении ряда лет отец Сергий был духовником Челябинской епархии: принимал исповедь у священнослужителей, а также у мужчин, планирующих принять священный сан. За многолетнее служение Церкви и Отечеству батюшка награждён орденом Дружбы Российской Федерации. В 2011 году он получил право совершать богослужения в митре. А в 2018-м, к 80-летнему юбилею, был удостоен епархиальной медали «За благие труды» III степени.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий выразил соболезнования родственникам и сослужителям покойного.