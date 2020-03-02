Челябинская Кировка прощается с торговыми объектами и готовится к озеленению

Челябинская Кировка прощается с торговыми объектами - городские власти решили очистить любимую горожанами пешеходную зону от большей части ларьков.

«Число неприглядных ларьков, перекрывающих проход гражданам, планируется сократить. Как вы, наверное, видели, демонтаж на Кировке начался, часть ларьков уже убрали», - рассказал заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

Отвечая на вопрос журналистов относительно обещанного преображения Кировки, он отметил высокую готовность проекта, за реализацию которого отвечает управление культуры.

«Планируется обновить визуалиазацию внешней вывески на улице Кирова, дизайн которой разработан в черном стиле, сделать небольшое озеленение», - отметил Александр Егоров.

Он подчеркнул, что сильно Кировка не изменится. Челябинцы и гости города будут гулять в привычной им обстановке, только в улучшенной.

В дальнейшем планируется проработка дополнительных пешеходных зон на связках улицы Кирова.

«Новые пешеходные улицы, новые общественные пространства - это важная для Челябинска история, запрос на них у горожан высокий. Будем смотреть все поперечные связи, где можно расширить пешеходные пространства, чтобы люди могли там гулять», - пообещал главный по городской среде Челябинска.

Александр Егоров рассказал также, что жители южноуральской столицы активно взаимодействуют с ним, присылая предложения по улучшению облика родного города

«Всего мною было принято 360 писем. Проанализировал чуть меньше половины. До конца недели «добьем» все оставшиеся. По результатам будет составлена программа по новым пешеходным дорожкам, связкам, тротуарам (ныне отсутствующим - прим.) и озеленению на следующие годы. Проект мы согласуем с главой города, она даст свои рекомендации, направит работу в нужное русло. После этого мы презентуем программу, начало ее реализации запланируем на следующий год, чтобы сделать Челябинск комфортным городом», - рассказал Александр Егоров.

Вероятно, данный проект затронет и территорию возле отделения Пенсионного фонда РФ в центре Челябинска, на улице Свободы, о недоступности которого (об отсутствии тротуаров и об избытке заборов и ступеней) Александру Егорову сообщили журналисты во время пресс-подхода после аппаратного совещания.