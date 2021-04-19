Челябинская команда «Город N» вышла в четверть финал Высшей лиги КВН

Челябинская команда «Город N» одержала победу и прошла в четверть финал Высшей лиги игры КВН. Об этом сегодня, 19 апреля, на аппаратном совещании озвучил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«15 апреля состоялась телевизионная съемка второй игры международного союза КВН Высшей лиги. Челябинская команда «Город N» одержала победу и с первого места прошла в четверть финал. Эфир состоится 24 апреля на Первом канале в 21.20. Поздравляем с успешным выступлением», - сказал Сергей Авдеев.

Следующий этап пройдет во второй половине мая.