Челябинская мэрия готовит аукцион по комплексному развитию территории на Копейском шоссе

Челябинская мэрия готовится к аукциону на право реализации комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в границах Копейского шоссе и улиц Обуховская, Туркменская и Уральская в Ленинском районе, который запланирован на второе полугодие 2022-го года.

В настоящее время специалисты администрации Челябинска уже начали подготовку аукционной документации, отметили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время на вышеназванной территории – 17 многоквартирных домов общей площадью 10,6 тысячи квадратных метра, шесть из них – аварийные, в остальных 11-ти – степень износа превышает 55 процентов.

В администрации города напомнили, что в 2021-м году с собственниками данных 11-ти многоквартирных домов проводились общие собрания, и люди тогда дали «добро» на включение их домов в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, общая площадь которой составляет 122,4 тысячи «квадратов».

По предварительным расчетам, здесь возможно строительство около 134-х тысяч квадратных метров жилого фонда. Также на территории предполагается размещение социальных объектов, в том числе общего и дошкольного образования.

«Данные показатели строительства будут уточнены в рамках разработки документации по планировке территории, которую, согласно договору о КРТ, разработает победитель аукциона», - отметили в мэрии, добавив, что в соответствии с законодательством проект планировки будет проходить процедуру публичных слушаний.