Челябинская область готова стать частью «Великого чайного пути»

Страны Шанхайской организации сотрудничества обсудили перспективы взаимного увеличения туристического потока. Челябинская область готова стать частью одного из новых трансграничных туристических маршрутов.

Разговор о развитии международного туризма шел на Втором Форуме глав регионов стран ШОС, проходившем в эти дни в Челябинске. Спикеры из России, Китая, Пакистана и Индии рассказали о туристическом потенциале своих регионов и внесли предложения. Россия активно включается в создание новых и поддержку существующих трансграничных туристических маршрутов. Один из них - «Великий чайный путь», который объединит Китай, Монголию и Россию.

«Он восстанавливает путь одного из купцов, который производил чай и поставлял его в Россию, – рассказал начальник Управления международного сотрудничества Ростуризма Демьян Смилевец. – Мы разработали дорожную карту по созданию маршрута, 13 российских регионов подтвердили свое участие в проекте, в том числе и Челябинская область».

В пресс-службе правительства области отметили, на Южном Урале есть несколько «чайных» достопримечательностей: памятник архитектуры – чаеразвесочная фабрика Кузнецова, миасская фабрика «ЧаоКофе», которая проводит экскурсии по производству, и дом купца Смирнова (музей пельменя), где гостей угощают копорским чаем и плюшками.

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук отметил, Челябинская область ежегодно принимает около 7,5 миллиона гостей, и этим потенциал далеко не исчерпан. Уникальное расположение позволяет региону принимать туристов в круглогодичном режиме – на озёрах, горнолыжных курортах, в нацпарках. В приоритете – развитие инфраструктуры для загородного отдыха, а также новое направление – промышленный туризм. Активно ведется работа по созданию макротерритории «Большой Урал».

Заместитель начальника Комитета по развитию культуры и туризма Народного правительства города Чунцин господин Цинь Динбо отметил, что в условиях продолжающейся пандемии необходима дальнейшая реализация проекта «интернет + туризм». «Используя онлайн-туризм, виртуальные экскурсии и «облачные» выставки, мы будем содействовать развитию «интеллектуального» туризма. Это наше будущее, которое поможет преодолеть пандемию и выйти на доковидные показатели», – считает господин Динбо.

Также, по его словам, необходимо сформировать кадровый резерв профессионалов со знанием международных правил и норм, что послужит улучшению туристского сервиса в регионах стран ШОС.

Еще одно предложение поступило от Мирбека Кожоева, специального представителя Президента Киргизской Республики в Иссык-Кульской области. Он отметил, что регионы стран ШОС предлагают уникальный турпродукт и не являются друг другу конкурентами. «В связи с чем предлагаю разработать механизм увеличения потоков туристов между нашими регионами и создать некое туристическое кольцо регионов стран ШОС, – заявил Мирбек Кожоев. – Откроются новые авиарейсы, увеличатся доходы малого и среднего бизнеса и будет происходить обмен опытом среди специалистов индустрии».