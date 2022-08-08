Челябинская область и Казахстан завершили совместную спецоперацию на границе

На Южном Урале завершилась совместная специальная пограничная операция «Сархад-2022», которую совместно проводили региональное пограничное управление ФСБ России, подразделения ГУ МВД России по Челябинской области, департамент пограничной службы комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Костанайской области.

Спецоперация проходила в пределах приграничной территории муниципальных районов Челябинской области и Костанайской области Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления УФСБ России по Челябинской области, операция включала комплексное проведение режимных, профилактических, поисковых и проверочных мероприятий с целью профилактики противоправных действий через российско-казахстанскую государственную границу.

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По результатам операции задержано 23 нарушителя административно-правовых режимов, восемь нарушителей миграционного законодательства РФ, десять нарушителей режима государственной границы, 360 нарушителей пограничного режима, два нарушителя режима в пунктах пропуска через границу, два лица, находящихся в розыске за совершение различных преступлений.

В пунктах пропуска через российско-казахстанскую границу выявлено 3120 таблеток, запрещенных к свободному обороту в Россию биологически активных добавок, не пропущено через границу по различным основаниям 165 лиц, выявлено 44 лица с недействительными документами, а также 62 иностранных гражданина, въезд которым в Россию не разрешен.

На нарушителей административно-правовых режимов наложено штрафов на общую сумму свыше пяти миллионов рублей.