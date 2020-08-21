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Челябинская область к началу нового учебного года готова

Общество
Сегодня, 18:12
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Автор: 
Инна Шемаева

Челябинская область готова к началу нового учебного года. Все школы и детские сады региона успешно прошли приемку.

О готовности образовательных учреждений Южного Урала к первому сентября шла речь на заседании совета по социальной политике при полномочном представителе президента РФ в УрФО Николае Цуканове. Участие в событии принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По данным правительства региона, первого сентября в очном режиме начнут работу две тысячи 425 областных и муниципальных образовательных организаций. За парты сядут 420 тысяч школьников, из них 48 тысяч - это первоклассники.

Кроме того, до конца года в области должны открыться 12 детских садов. К началу нового учебного года будут введены в эксплуатацию три новые школы в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском муниципальном районе.

«Средства бюджета области направлены также на капитальные ремонты школ и детских садов. К новому учебному году заменили более 100 тысяч окон в 416 школах и детских садах региона и направили на эти цели около 350 миллионов рублей. На создание в общеобразовательных организациях в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом область направила 90 миллионов рублей, в том числе 13 миллионов из федерального бюджета на создание современных спортивных площадок и залов в 14 школах», - сообщил Алексей Текслер.

Для предотвращения распространения COVID-19 в этом году Челябинская область направила суммарно с учетом федеральных средств 650 миллионов рублей на приобретение оборудования и средств защиты в образовательные организации. Все необходимые мероприятия к началу учебного года будут завершены.

Тем временем, День знаний на Южном Урале пройдет не так, как всегда. Первого сентября откроются все школы, а вот торжественные линейки пройдут без родителей и гостей. За всем происходящим учащиеся будут наблюдать в режиме онлайн.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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