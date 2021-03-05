Челябинская область лидирует по экспорту сельхозпродукции

Челябинская область выполнила региональный проект «Экспорт продукции АПК» на 106%.

Департамент развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства России довёл до Минсельхоза Челябинской области уточнённые данные объёма экспорта АПК в регионе в 2020 году.

По оперативным данным Федеральной таможенной службы, региональное министерство сельского хозяйства отчитывалось о выполнении индикативного показателя на 92%, оговариваясь, что итоговые данные будут известны позже. На даже по предварительным данным региональный экспорт АПК в 2020 году превысил показатель за 2019 год на 15% в стоимостном выражении. В 2019 году экспорт АПК из Челябинской области составил 135 миллионов долларов. Исходя из новых данных, экспорт АПК в 2020 году превысил аналогичный показатель 2019 года на 33,9%.

В 2020 году значительно выросли поставки продуктов питания из Челябинской области в Туркменистан, Китай, Германию, Узбекистан. Региональный минсельхоз в течение года выражал опасения по поводу выполнения индикативного показателя проекта в связи с летней засухой, от которой пострадали сельскохозяйственные культуры, и ограничениями на внешнем рынке из-за пандемии коронавируса. Но эти опасения не оправдались, так как сразу после снятия ограничений поставки были возобновлены, а спрос на многие товары вырос, например, на растительные масла, крупы со стороны Китая.

В рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» региональные предприятия-экспортёры в 2020 году получили возмещение затрат по экспортным контрактам на сумму 70,5 миллиона рублей.