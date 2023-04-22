Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки

Челябинская область готовится отметить 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне с учетом актуальной обстановки.

«Как и в прошлом году учитываем актуальную обстановку, специфику, связанную с проведением вооруженными силами России специальной военной операции», - подчеркнул губернатор Алексей Текслер на заседании регионального организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня Победы в 2023 году.

Губернатор напомнил, что некоторые регионы юга страны приняли решение в этом году не проводить торжественный Парад Победы по соображениям безопасности. В Челябинской области готовятся провести в плановом порядке все традиционные мероприятия, но при этом учитывать актуальную обстановку.

«Нужно, безусловно, обеспечить бдительность и организованность, повысить безопасность на мероприятиях», – отметил Алексей Текслер.

Губернатор поручил к началу мая привести в порядок все мемориалы, обелиски, скверы и все памятные места, а также проверить, в каком состоянии находятся захоронения погибших и умерших участников войны.

Торжественные мероприятия состоятся во всех 43 муниципальных образованиях Челябинской области. Все они ориентированы на связь поколений.

Губернатор распорядился создать все условия для комфортного участия ветеранов в праздничных мероприятиях, в том числе помочь организационно и обеспечить транспорт. Для тех участников войны, кто в силу возраста и здоровья не смогут принять участие в праздновании, нужно в обязательном порядке поздравить дома.

В День Победы в Челябинске традиционно состоится возложение венков и цветов к Вечному огню, торжественное построение и прохождение войск на площади Революции.

В этом году по всей России не будет шествия «Бессмертного полка» в привычном очном формате. Южноуральцам предлагают почтить память своих героев, выбирая иные форматы: поменять аватар профиля в социальной сети на фото участника Великой Отечественной войны, опубликовать историю о защитниках Родины в соцсетях с хэштегом #нашБессмертныйполк, разместить портреты на машинах и одежде.

Кроме того, в этом году предложено расширить акцию «Бессмертный автополк» - не только разместить фотографии героев на стеклах автомобилей, а провести автопробег «Южный Урал – опорный край Победы». Губернатор предложил проложить маршрут по городам трудовой доблести. Старт автопробега одновременно будет дан в Челябинске и Златоусте, а завершится он в Магнитогорске.

Волонтеры Победы традиционно организуют акцию «Стены памяти» – это стенды с фотографиями героев с последующим размещением в проекте «Лица Победы» в Музее Победы. Юнармия проведет парад у Дома ветеранов, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» – акцию «Окна Победы».

Учреждения культуры, подведомственные минкульту, организуют мероприятия на территории Челябинской области.

Так, девятого в театре оперы и балета им. М.И. Глинки Челябинска состоится праздничный концерт и торжественный прием губернатором Челябинской области ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы, Героев России и членов их семей, руководящего состава военных и правоохранительных органов Челябинского гарнизона.

С апреля по май Челябинский областной киноцентр им. С.А. Герасимова организует бесплатные кино-лектории для студентов и школьников с показами и обсуждением фильмов «Обыкновенный фашизм», «Иди и смотри», «Восхождение», «20 дней без войны», «Проверка на дорогах».

Также библиотеки Челябинска примут участие в XIV Международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне». Кроме того, девятого мая совместно с управлением культуры города Челябинска откроется читальный зал под открытым небом, где будет выставка-просмотр литературы по военной технике и военный кинозал.

В Южно-Уральском государственном университете будет работать выставка «Великий День Победы». Центральное место в экспозиции занимает картина «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии» авторского коллектива Кукрыниксы.

В Историческом музее стартует выставка «Великий перелом» о ключевых событиях 1942-1943 годов - обороне Севастополя и Сталинградской битве. Кроме того, совместно с Музеем Победы будет организован выставочный проект «Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы». Также пройдет ряд проектов в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» с бесплатным посещением для школьников и студентов.

Глава региона поручил уделить особое внимание празднованию 80-летия Уральского добровольного танкового корпуса. В Челябинске уже запущена экскурсионная программа для южноуральцев на Бульваре Славы. У памятника «Добровольцам-танкистам» через смартфон можно увидеть в режиме реального времени сцены проводов девятого мая 1943 года добровольцев Уральского добровольческого танкового корпуса. Его 80-летие отмечают в этом году.

Кроме того, в этом году отмечают 90-летие Челябинского тракторного завода, 80-летие Челябинского металлургического комбината, а также 80 лет с начала серийного выпуска тяжелых танков ИС-1 и ИС-2 и тяжелых самоходно-артиллерийских установок СУ-152 и ИСУ-152.

У стелы «Город трудовой доблести» с помощью смартфона можно посмотреть сборку танков осенью 1941 года в цехах Челябинского тракторного завода. Также с помощью аудиогида узнать историю памятников, расположенных на Бульваре Славы.

Алексей Текслер предложил также в День Победы почтит память погибших в ходе специальной военной операции. «Это достойные потомки Поколения Победителей, которые отдали жизни за Родину, выполняя свой воинский долг», – подчеркнул губернатор.