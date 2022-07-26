Челябинская область поддержат акцию памяти о погибших детях Донбасса «Мы хотели жить!»

В рамках «Недели дружбы Ясиноватая-Челябинск» южноуральские поддержат акцию памяти о погибших детях Донбасса «Мы хотели жить!». Об этом уже высказались многие ведомства. На сутки все заставки групп Вконтакте нашего региона предлагают изменить на изображение, которое размещено выше.

День памяти начнется 27 июля в 00:00.

Завершение акции - 28 июля в 00:00

Просим вас присоединиться к акции и почтить память погибших детей.

Напомним, 25 июля стартовала «Неделя дружбы Ясиноватая-Челябинск». В городе Ясиноватая Донецкой народной республики пройдет цикл культурных мероприятий. В их числе - выставка изобразительного искусства «Мой адрес – Ясиноватая», онлайн-видеопрезентация «Челябинская область» и другие.

Напомним, соглашение о помощи Ясиноватой и Волновахе губернатор Алексей Текслер подписал во время рабочей поездки на Донбасс. С тех пор нашим побратимам в Донбассе были отправлены тонны гуманитарной помощи, продукты питания, стройматериалы. На днях больница в Донецкой Народной Республике получила из Челябинской области пять аппаратов искусственной вентиляции легких.

В последнем гуманитарном грузе, который отправился в ДНР 20 июля – 16 коробок от региональных библиотек Челябинской области и издательств. Книги об Урале, краеведческие книги, энциклопедии, комплекты открыток, детские книги, фильмы с тифлокомментариями и аудиокниги, книги, напечатанные плоскопечатным шрифтом – в общей сложности в дар г. Ясиноватая будут переданы 425 книг.

«Неделю дружбы» откроет выставка работ Максима Ефременко – воспитанника городского творческого объединения «Город мастеров».

Максим с детства страдает заболеванием, связанным с сосудами головного мозга. Однако парень старается не концентрировать внимание на своих проблемах со здоровьем, а реализует себя в творчестве.

Как сообщили в министерстве культуры региона, начиная с 25 июля работы Максима будут доступны онлайн на странице ВК отдела культуры администрации города Ясиноватая и в группе ВК Министерства культуры Челябинской области

В этой же группе 26 июля будет размещена онлайн-выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства мастеров Ясиноватского городского творческого объединения «Город мастеров» в рамках недели дружбы. А 28 – онлайн видеопрезнтация «Челябинская область».

27 июля в городе запланирован цикл мероприятий в память о погибших детях Донбасса. Возле городской администрации будет оформлена ритуальная площадка, на которой пройдет митинг. Все южноуральские учреждения культуры в этот день поддержат акцию памяти и на сутки изменят заставки своих групп ВК.